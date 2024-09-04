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Сегодня, 10:36

Винисиус предложил лишить Испанию права на проведение ЧМ-2030 из-за расизма

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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор считает, что ФИФА должна отобрать у Испании право на проведение ЧМ-2030, если в стране не искоренят расизм.

«До 2030 года у нас достаточно времени для того, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Надеюсь, что в Испании люди осознают, насколько это серьезно — оскорблять человека из-за цвета его кожи. Думаю, если ситуация останется прежней до 2030 года, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма», — приводит слова Винисиуса CNN.

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В ходе карьеры в испанском чемпионате Винисиус неоднократно становился жертвой расистов, которые оскорбляли бразильца из-за его цвета кожи.

Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии, Марокко, а также в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Винисиус Жуниор
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Реал
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