Винисиус предложил лишить Испанию права на проведение ЧМ-2030 из-за расизма

Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор считает, что ФИФА должна отобрать у Испании право на проведение ЧМ-2030, если в стране не искоренят расизм.

«До 2030 года у нас достаточно времени для того, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Надеюсь, что в Испании люди осознают, насколько это серьезно — оскорблять человека из-за цвета его кожи. Думаю, если ситуация останется прежней до 2030 года, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма», — приводит слова Винисиуса CNN.

В ходе карьеры в испанском чемпионате Винисиус неоднократно становился жертвой расистов, которые оскорбляли бразильца из-за его цвета кожи.

Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии, Марокко, а также в Аргентине, Парагвае и Уругвае.