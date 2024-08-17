Месси потребовал 50 тысяч евро с обливших краской его виллу экоактивистов

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси требует взыскать с организации Futuro Vegetal 50 тысяч евро, сообщает AS.

В начале августа представители организации проникли на виллу 37-летнего аргентинца на острове Ибица. Экоактивисты облили черной и красной краской стены особняка, а также сфотографировались с самодельным плакатом, на котором написано «помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию».

Они объяснили свои действия тем, что бывший владелец виллы Месси построил ее нелегально. Футболист приобрел особняк в 2022 году.

Дом Месси на Ибице изуродовали экоактивисты. За что?