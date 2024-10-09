Матч отборочного турнира ЧМ-2026 Иран — Катар может пройти на нейтральном поле

Матч азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 Иран — Катар может пройти на нейтральном поле, сообщает журналист Эрфан Хосейни.

«К сожалению, из Ирана поступают сообщения о том, что матч Иран — Катар пройдет на нейтральной территории по соображениям безопасности. Давайте дождемся официального заявления Азиатской конфедерации футбола», — заявил Хосейни.

Матч Иран — Катар запланирован на 15 октября и должен пройти в иранском городе Машхад. По данным СМИ, Азиатская конфедерация футбола обратилась к Федерации футбола Ирана с просьбой о переносе игры на нейтральное поле из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке и угрозы массированного удара по иранской территории со стороны Израиля. При этом Федерация футбола Ирана не согласна на перенос встречи на нейтральную территорию.

Сборная Ирана занимает второе место в группе A третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 с 6 очками в 2 матчах. Помимо игры с Катаром в этом месяце команда должна провести встречу с Узбекистаном на выезде, она должна состояться 10 октября.

Катар идет на пятом месте в группе A с 1 очком в 2 матчах.