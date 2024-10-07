Милитао пропустит матчи сборной Бразилии из-за травмы

Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026 из-за травмы, сообщает The Athletic.

26-летний футболист получил повреждение левого бедра и не сможет принять участие в играх национальной команды против Чили (11 октября) и Перу (16 октября). Сроки восстановления защитника не уточняются.

В сезоне-2024/25 Милитао принял участие в 12 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.