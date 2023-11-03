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Манчини считает, что Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение ЧМ-2034

Виктория Кравченко
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Рулевой сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини считает, что эта страна является единственным претендентом на проведение ЧМ- 2034.

«Это прекрасная возможность для Саудовской Аравии. За ближайшие десять лет страна сможет подготовить фантастический чемпионат мира. У них есть все ресурсы для этого», -цитирует тренера ITASportPress.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии прошедшим летом. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Роберто Манчини
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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