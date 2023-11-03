Манчини считает, что Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение ЧМ-2034

Рулевой сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини считает, что эта страна является единственным претендентом на проведение ЧМ- 2034.

«Это прекрасная возможность для Саудовской Аравии. За ближайшие десять лет страна сможет подготовить фантастический чемпионат мира. У них есть все ресурсы для этого», -цитирует тренера ITASportPress.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии прошедшим летом. Его контракт рассчитан до 2026 года.