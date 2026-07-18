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Сегодня, 01:21

Дешам — о составе на матч за 3-е место ЧМ-2026: «В сборной Франции нет «пассажиров». Ротация будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Англии прокомментировал информацию, что стартовый состав на игру будет сильно отличаться от предыдущей встречи.

«Я разговариваю со всеми игроками. Единственное, что для меня важно, — никто не выйдет на поле просто по умолчанию. Этих 26 футболистов выбрал я, хотя мог выбрать и других. Считаю своим долгом добиться поставленной цели и надеюсь, что мы ее достигнем. Игроки думают так же. У нас нет никаких «пассажиров». Ротация будет. Но что считать масштабной ротацией? Уже хотя бы потому, что есть игроки, которые не смогут сыграть — по причинам, которые я тоже понимаю, — и это заставит меня принимать решения при выборе стартового состава», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.

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