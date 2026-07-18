Родри — о финале ЧМ-2026: «Это игра всей нашей жизни»

Капитан сборной Испании Родри перед финалом ЧМ-2026 против Аргентины отметил, что с энтузиазмом и спокойствием испанская команда подходит к этой игре.

«Совершенно очевидно, что на данном этапе перед нами очень сильный соперник, тот, кто знает, что значит быть чемпионами мира. Мы подходим к этому матчу с огромным энтузиазмом и спокойствием, понимая, что это игра всей нашей жизни.

Это наш второй финал. Значит мы делаем все хорошо, видя, как команда выросла, как она победила такие команды, как Франция, Португалия и Бельгия. Еще есть один шаг вперед, но все равно счастливы и взволнованы тем, что мы в финале.

Перед чемпионатом мира я говорил, что чувствую себя отлично, что мне нужно немного набрать игровую форму, и сейчас я нахожусь в лучшей форме сезона», — приводит AS слова Родри.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.