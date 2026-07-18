Дешам: «Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в карьере»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Англии в интервью L'Equipe отметил, что команда мотивирована на победу.

— Как мотивировать игроков на матч, который они совсем не хотели играть?

— Сколько сборных уже отправились домой до нас? Сорок четыре. У нас есть долг, и мы сделаем все, чтобы этот матч прошел так, как должен. Мы несем ответственность перед миллионами французов, которые переживали за нас и были разочарованы нашим поражением. Я всегда считал, что, приезжая в сборную, прежде всего выполняешь свой долг. И так было на протяжении всех 25 лет, что я здесь нахожусь. Даже если речь идет о товарищеском матче. Эта ответственность всегда остается.

— С каким настроением вы подходите к своему последнему матчу во главе сборной Франции?

— В глубине души я прекрасно понимаю, что завтра опустится занавес. Не хочу никого расстраивать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции, но мне посчастливилось быть в этой футболке, пережить великолепные моменты и более сложные испытания. Занавес опускается, но жизнь продолжается. Я по натуре позитивный человек и знаю, что все будет хорошо. Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в профессиональной жизни. Двадцать пять лет — это огромная часть человеческой жизни. Они оставляют след. Тем более что за эти годы накопилось множество воспоминаний, которые невозможно забыть. Но самое важное всегда находится впереди.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.