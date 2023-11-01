РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034

Президент РФС Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку королевства на проведение чемпионата мира 2034 года.

По словам главы РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

Как информирует пресс-служба РФС, союз, учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, выразил готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году.