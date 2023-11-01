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Сегодня, 18:05

РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034

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Президент РФС Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку королевства на проведение чемпионата мира 2034 года.

По словам главы РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

Как информирует пресс-служба РФС, союз, учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, выразил готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году.

Саудовская Аравия получила право проведения чемпионата мира-2034. Саудовская Аравия захватывает футбол. Она получила чемпионат мира после отказа Австралии
Источник: https://rfs.ru/news/219293
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