Сергей Лазарев: «Ко мне подходили фотографироваться из-за сходства с Месси»

Сергей Лазарев эксклюзивно для «Кинопоиска» рассказал о сравнении с Лионелем Месси, какую песню бы исполнил на финале ЧМ и за кого они болеют с сыном.

— В соцсетях заметили ваше сходство с Месси, а вы сразу включились в шутку и попросили поддержать вас в финале. Сравнивали ли вас с ним раньше или именно на этом ЧМ все внезапно увидели сходство?

— Да, меня с Месси сравнивали, и не раз. Уже достаточно давно ходят фотографии, на которых видно наше сходство. Плюс несколько раз, когда я бывал за границей, ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Месси.

— Финал ЧМ пройдет уже в это воскресенье. Будете смотреть матч или у вас другие планы — и Месси все-таки придется отдуваться на поле без вас?

— Да, буду смотреть финал, потому что мой сын — фанат футбола. Он приучил к футболу абсолютно всех: теперь вся семья, включая бабушку, смотрит матчи.

У сына любимый игрок — Мбаппе. Вообще он болеет за «Реал», но на чемпионате мира поддерживал Францию и очень расстроился, когда она проиграла. И поскольку он болеет за Мбаппе, мы, соответственно, тоже поддерживали его.

Сейчас в финале все будут болеть либо за Аргентину, либо за Испанию. Но так как Месси — человек, похожий на меня, или я похожий на него — играет за Аргентину, скорее всего, будем болеть за нее. Естественно, после всей этой истории со сравнением с Месси буду болеть за «брата-близнеца».

— В перерыве финала чемпионата мира впервые пройдет большое музыкальное шоу, на котором выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира. Как вы относитесь к такому формату? Если бы вам предложили выступить в перерыве финала ЧМ, какую песню исполнили бы, и какая композиция могла бы стать саундтреком к этому финалу?

— Клево, что будет выступление артистов. Мне кажется, сочетание спорта и музыки всегда актуально, поэтому я «за» и обязательно буду смотреть.

Здорово, если у нас это тоже будет каким-то образом применено. Хотя в принципе, у нас такое уже есть на разных матчах. Но там это все будет особенно масштабно и ярко.

Если бы мне предложили выступить, то, естественно, я бы исполнил песню «В самое сердце». Для каждого болельщика важен результат, никакая ничья не нужна. Победитель только один.

— Ваш сын Никита — болельщик мадридского «Реала». А у вас есть любимый футбольный клуб? И часто ли вы вообще следите за футболом, если речь не о больших турнирах сборных вроде ЧМ и ЧЕ?

— Я достаточно спокойно отношусь к футболу, но в последнее время все больше им увлекаюсь благодаря сыну. Никита сам играет в футбол, и мы даже ездили с ним в Испанию на матч Ла Лиги — он очень хотел увидеть своего любимого Мбаппе.

Но в тот день Мбаппе не вышел в стартовом составе из-за травмы. Мы очень расстроились, потому что специально прилетели ради него.

Сейчас главная мечта сына связана с Мбаппе. Я смог сделать так, чтобы он подписал лично для Никиты футболку. И теперь у сына есть футболка с автографом Мбаппе. Для него это был настоящий восторг. Он ждал ее несколько месяцев.

— Смотрели ли вы вместе с сыном чемпионат мира? Можете ли отметить сборные, которые вас удивили?

— Мы смотрим каждый матч. Никита не спит допоздна, потому что из-за разницы во времени игры часто идут, когда у нас уже ночь. Мы готовим разные вкусняшки и смотрим всей семьей — для нас это целый ритуал. А если оказываемся в дороге, включаем трансляцию прямо в пути.

Нас удивила сборная Кабо-Верде. Несмотря на то, что она проиграла Аргентине, я считаю, что команда сражалась абсолютно достойно. Думаю, это один из тех матчей, которые станут легендарными.

И, конечно, мы расстроились, когда Франция проиграла. Еще было грустно, что Роналду так рано покинул чемпионат мира.

— Ваш прогноз на финал чемпионата мира: кто станет чемпионом?

— Это сложно предсказать. Пусть победит сильнейший. Хочется, чтобы чемпионом стала команда, которая окажется лучше в этой игре. Потому что зачастую побеждает тот, кто в данную секунду сильнее.