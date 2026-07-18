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Сегодня, 01:30

Сергей Лазарев: «Ко мне подходили фотографироваться из-за сходства с Месси»

Сергей Лазарев.
Фото Global Look Press

Сергей Лазарев эксклюзивно для «Кинопоиска» рассказал о сравнении с Лионелем Месси, какую песню бы исполнил на финале ЧМ и за кого они болеют с сыном.

— В соцсетях заметили ваше сходство с Месси, а вы сразу включились в шутку и попросили поддержать вас в финале. Сравнивали ли вас с ним раньше или именно на этом ЧМ все внезапно увидели сходство?

— Да, меня с Месси сравнивали, и не раз. Уже достаточно давно ходят фотографии, на которых видно наше сходство. Плюс несколько раз, когда я бывал за границей, ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Месси.

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— Финал ЧМ пройдет уже в это воскресенье. Будете смотреть матч или у вас другие планы — и Месси все-таки придется отдуваться на поле без вас?

— Да, буду смотреть финал, потому что мой сын — фанат футбола. Он приучил к футболу абсолютно всех: теперь вся семья, включая бабушку, смотрит матчи.

У сына любимый игрок — Мбаппе. Вообще он болеет за «Реал», но на чемпионате мира поддерживал Францию и очень расстроился, когда она проиграла. И поскольку он болеет за Мбаппе, мы, соответственно, тоже поддерживали его.

Сейчас в финале все будут болеть либо за Аргентину, либо за Испанию. Но так как Месси — человек, похожий на меня, или я похожий на него — играет за Аргентину, скорее всего, будем болеть за нее. Естественно, после всей этой истории со сравнением с Месси буду болеть за «брата-близнеца».

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— В перерыве финала чемпионата мира впервые пройдет большое музыкальное шоу, на котором выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира. Как вы относитесь к такому формату? Если бы вам предложили выступить в перерыве финала ЧМ, какую песню исполнили бы, и какая композиция могла бы стать саундтреком к этому финалу?

— Клево, что будет выступление артистов. Мне кажется, сочетание спорта и музыки всегда актуально, поэтому я «за» и обязательно буду смотреть.

Здорово, если у нас это тоже будет каким-то образом применено. Хотя в принципе, у нас такое уже есть на разных матчах. Но там это все будет особенно масштабно и ярко.

Если бы мне предложили выступить, то, естественно, я бы исполнил песню «В самое сердце». Для каждого болельщика важен результат, никакая ничья не нужна. Победитель только один.

— Ваш сын Никита — болельщик мадридского «Реала». А у вас есть любимый футбольный клуб? И часто ли вы вообще следите за футболом, если речь не о больших турнирах сборных вроде ЧМ и ЧЕ?

— Я достаточно спокойно отношусь к футболу, но в последнее время все больше им увлекаюсь благодаря сыну. Никита сам играет в футбол, и мы даже ездили с ним в Испанию на матч Ла Лиги — он очень хотел увидеть своего любимого Мбаппе.

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Но в тот день Мбаппе не вышел в стартовом составе из-за травмы. Мы очень расстроились, потому что специально прилетели ради него.

Сейчас главная мечта сына связана с Мбаппе. Я смог сделать так, чтобы он подписал лично для Никиты футболку. И теперь у сына есть футболка с автографом Мбаппе. Для него это был настоящий восторг. Он ждал ее несколько месяцев.

— Смотрели ли вы вместе с сыном чемпионат мира? Можете ли отметить сборные, которые вас удивили?

— Мы смотрим каждый матч. Никита не спит допоздна, потому что из-за разницы во времени игры часто идут, когда у нас уже ночь. Мы готовим разные вкусняшки и смотрим всей семьей — для нас это целый ритуал. А если оказываемся в дороге, включаем трансляцию прямо в пути.

Нас удивила сборная Кабо-Верде. Несмотря на то, что она проиграла Аргентине, я считаю, что команда сражалась абсолютно достойно. Думаю, это один из тех матчей, которые станут легендарными.

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И, конечно, мы расстроились, когда Франция проиграла. Еще было грустно, что Роналду так рано покинул чемпионат мира.

— Ваш прогноз на финал чемпионата мира: кто станет чемпионом?

— Это сложно предсказать. Пусть победит сильнейший. Хочется, чтобы чемпионом стала команда, которая окажется лучше в этой игре. Потому что зачастую побеждает тот, кто в данную секунду сильнее.

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