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Сегодня, 10:40

Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков на чемпионатах мира

Сергей Разин
корреспондент
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Лев Яшин.
Фото Федор Алексеев

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов на чемпионатах мира.

Советский вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге.

«Любовь России к этому голкиперу берет начало из блестящей игры Льва Яшина в сборной Советского Союза в 1950-х и 1960-х годах. Черный Паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится на сайте FourFourTwo.

Первое место в рейтинге занял Пеле, на втором месте Лионель Месси, замкнул тройку лучших Диего Марадона.

Лев Яшин
Чемпионат мира по футболу
Сборная СССР по футболу
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