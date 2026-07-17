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Судейство

Сегодня, 10:55

Осипов: «Судейские ошибки на ЧМ более вопиющие, чем те, из-за которых у нас устраивают истерики»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о судействе на чемпионате мира-2026.

— Чемпионат мира проходил параллельно с финалом Медиалиги. Влияло ли это на зрительский интерес?

— Практически не повлияло. Футбола много, но начало ЧМ совпало с нашей концовкой, и наша концовка была намного интереснее. Любой болельщик с этим согласится. Скорее, это дало почву для размышлений: судейские ошибки на ЧМ более вопиющие, чем те, из-за которых у нас устраивают истерики. Административные решения главных людей мирового футбола также заставляют задуматься, что мы не так уж плохи в своем продукте. Отмена красной карточки, дисквалификации — мы себе такого не позволяем, сохраняя дух спорта.

— Какой была ваша первая реакция на решение ФИФА отложить дисквалификацию Балогуна?

— Я бы не хотел оказаться на месте президента ФИФА Инфантино. Понимаю, через что он прошел — между молотом и наковальней. Ужасный выбор, и я никому его не пожелаю. Первое, что пришло в голову: как хорошо, что не я на его месте, — сказал «СЭ» Осипов.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место.

Возинья и&nbsp;Николай Осипов.«Позовем в Медиалигу Возинью!» Интервью Николая Осипова
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