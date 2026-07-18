Родри — о Месси: «В таком возрасте быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно»

Капитан сборной Испании Родри перед финалом чемпионата мира-2026 против Аргентины отметил, что аргентинская команда это не только Лионель Месси.

«Месси говорит сам за себя. Но помимо индивидуальных наград, о нем говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. Дойти до... не знаю, сколько ему сейчас лет (39), находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно. Для них он больше, чем просто игрок. Он ориентир, их лидер. Но нам придётся сдерживать Аргентину во всех аспектах.

Месси — лучший игрок всех времен, но Аргентина — это гораздо больше, чем Месси, в ней играют игроки очень высокого уровня, и я думаю, что мы — две команды, которые играют лучше всего вместе», — цитирует AS Родри.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.