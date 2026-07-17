Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит финал ЧМ-2026 из-за суеверий

Президент Аргентины Хавьер Милей не будет присутствовать на финале чемпионата мира-2026 против Испании из-за суеверий. Глава государства планирует смотреть воскресный матч по телевизору у себя в резиденции.

«Ни за что. Я продолжу смотреть все матчи из Оливоса. Поскольку сейчас холодно, а отопление я не включаю, я ношу куртку с логотипом нефтяной компании. В день матча со Швейцарией мне стало очень жарко. Я снял ее — и они забили нам гол. Я снова надел куртку и с тех пор больше ее не снимал», — сказал Милей в эфире местной радиостанции El Observador.

Матч Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.