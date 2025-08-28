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28 августа 2025, 19:50

Месси — о матче с Венесуэлой: «Это будет очень особенная игра для меня»

Алина Савинова

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, с каким настроем намерен подойти к матчу отбора чемпионата мира-2026 против Венесуэлы, который может стать для него последней домашней игрой в квалификации мировых первенств.

«Это будет очень особенная игра для меня, ведь это последний [домашний] матч отбора. Не знаю, будут ли впереди еще товарищеские встречи, но это особенная игра, именно поэтому моя семья будет в этот день рядом со мной. Не знаю, что произойдет дальше, однако именно с таким настроем мы и подойдем к матчу», — цитирует Месси Albiceleste Talk.

Матч сборных Аргентины и Венесуэлы в Буэнос-Айресе пройдет 5 сентября.

Месси выступает за аргентинскую национальную команду с 2005 года. На счету 38-летнего форварда 112 голов в 193 играх за сборную.

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