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30 августа 2025, 17:00

«Бордель страшный». Оператор сборной России рассказал про атмосферу в команде на ЧМ-1994

Юрий Голышак
Обозреватель
Евгений Маликов.
Фото из личного архива

Бывший видеооператор сборной России Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал про атмосферу в команде во время чемпионата мира 1994 года.

— Тогда давайте поговорим про 1994 год, чемпионат мира. Вы ведь были со сборной?

— А как же? Этот чемпионат мира меня просто убил. Что там творилось — уму непостижимо! До сих пор сцены перед глазами. Саленко, который стал лучшим в нашей команде, прямо перед чемпионатом мира произнес: «Дайте мне 20 тысяч долларов — и я уеду отсюда...»

— «Отсюда» — это откуда?

— Со сборов. Просто «уеду», и все! Отдайте деньги, которые положены, и все. Плевать ему было на этот чемпионат мира. Хотя лучший у нас был даже не Саленко, а Горлукович. Все сдулись, были как тряпки, а Сережа выжигал. Он немножко угловатый, но я его уважаю... Еще картина перед глазами — у бассейна сидят в такой же форме Reebok, как и футболисты, всякие говнюки. От игроков не отличишь.

— Вы о ком?

— Со сборной поехали всякие директора мясокомбинатов. Жили с нами рядом, пили, орали. Вот сидят около бассейна. Сборная накануне проиграла. Потом кто-то меня увидел, встрепенулся: «А ну-ка покажи запись!» Смотрят, выясняют — кто виноват, кто пробил...

— Вы что думали?

— У меня бешенство! Думаю: разве при Бескове или Лобановском такое можно было представить?! Чтоб после игры кто-то посторонний был рядом с командой — да вы что?! У Лобана и у Бескова тишина и покой. После игры рядом с футболистами никого. У Валерия Васильевича Колосков ходил на цыпочках.

— Что вы говорите?!

— Только один корреспондент у Лобановского мог приблизиться к раздевалке. Не помню фамилию, он часто про киевское «Динамо» писал. А Колосков стоял поодаль.

— Не могу поверить, что на чемпионате мира посторонние люди жили рядом с командой.

— Они даже ели вместе с нами!

— Потрясающе.

— Сидит команда — а в двадцати метрах директора продуктовых баз, лесопилок. Их всех точно так же кормят, они одеты в форму сборной России. Громко обсуждают, не стесняясь, ребят. Тут же ужинает сборная. Кстати, ужины были шикарные. Место тоже потрясающее — не то что в 1986 году. Мы еще до чемпионата мира поехали туда втроем — я, Перетурин и Симонян. Где-то у меня есть сюжет — Перетурин показывает, где будет жить сборная, а я снимаю. После матча ребята в раздевалке голые, помыться хотят — а между ними снова бродят «деловые». К вечеру опять ко мне являются: «Давай смотреть! Почему они не играют?!» Бордель страшный. Саленко говнюк редкостный — но я понимаю, почему он готов был свинтить прямо из Америки...

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