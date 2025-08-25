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Анчелотти — о невызове Неймара в сборную Бразилии: «Он должен набрать хорошую физическую форму»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал нападающего «Сантоса» Неймара в национальную команду на матчи отбора чемпионата мира-2026.

5 сентября бразильская сборная сыграет против Чили, а 10 сентября встретится с Боливией.

«Неймар не вошел в заявку, потому что на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема, но ему не требуется проходить обследование. Неймар, как и все остальные, должен набрать хорошую физическую форму, чтобы быть в команде и помочь ей добиться успеха и постараться показать все, на что она способна на чемпионате мира», — цитирует Анчелотти ESPN.

Неймар вернулся в родной «Сантос» в январе 2025 года. 33-летний форвард провел 11 матчей в бразильской серии А и забил три гола.

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