13 октября 2025, 13:58

Леау покинул расположение сборной Португалии из-за возобновившейся травмы

Алина Савинова

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Венгрией, сообщает Португальская футбольная федерация.

Отмечается, что 26-летний футболист еще не полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, полученной в матче Кубка Италии за «Милан» в августе. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес остался недоволен физическим состоянием Леау в игре против Ирландии (1:0), в которой форвард провел на поле 29 минут.

Леау прошел дополнительное обследование, по результатам которого в сборной Португалии приняли решение освободить футболиста от матча с Венгрией и дать ему возможность пораньше вернуться в расположение клуба, чтобы продолжить восстановление.

Матч отбора чемпионата мира между Португалией и Венгрией пройдет 14 октября.

