Сборные Грузии и Турции сыграют в рамках группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Грузия — Турция будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

Вторая игра состоится 14 октября в Турции.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.