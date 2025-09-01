Сборные Литвы и Мальты сыграют в ответном матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Игра состоится на стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе (Литва). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Литва — Мальта можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

04 сентября 2025, 19:00. Darius & Girenas Stadium (Каунас)

В первом матче команды сыграли в безголевую ничью — 0:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.