Сборные Казахстана и Уэльса сыграют в ответном матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Казахстан — Уэльс будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

04 сентября 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)

В первом матче Уэльс победил со счетом 3:1.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.