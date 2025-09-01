Казахстан — Уэльс: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Казахстан и Уэльс сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 4 сентября
Сборные Казахстана и Уэльса сыграют в ответном матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния Казахстан — Уэльс будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первом матче Уэльс победил со счетом 3:1.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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