Италия обыграла Эстонию и одержала третью победу подряд при Гаттузо

Сборная Италии на выезде обыграла Эстонию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:1.

У гостей отличились Мойзе Кин, Матео Ретеги и Пио Эспозито. Единственный гол хозяев забил Рауно Саппинен.

Италия одержала третью победу подряд после назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером. Команда занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах. Эстония идет на четвертой строчке с 3 очками в 6 играх.

Сборная Италии в следующем туре сыграет дома с Израилем, а Эстония примет на своем поле Молдавию. Оба матча состоятся 14 октября.