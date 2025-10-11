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11 октября 2025, 23:42

Италия обыграла Эстонию и одержала третью победу подряд при Гаттузо

Нападающий сборной Италии Матео Ретеги бьет по воротам сборной Эстонии.
Фото Reuters

Сборная Италии на выезде обыграла Эстонию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:1.

У гостей отличились Мойзе Кин, Матео Ретеги и Пио Эспозито. Единственный гол хозяев забил Рауно Саппинен.

Италия одержала третью победу подряд после назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером. Команда занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах. Эстония идет на четвертой строчке с 3 очками в 6 играх.

Сборная Италии в следующем туре сыграет дома с Израилем, а Эстония примет на своем поле Молдавию. Оба матча состоятся 14 октября.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
11 октября 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)
Эстония
1:3
Италия

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