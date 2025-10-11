Албания нанесла поражение Сербии в отборе чемпионата мира-2026

Сборная Албании обыграла Сербию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Градски Дубочица» в Лесковаце.

Единственный мяч забил Рэй Манай — он отличился на 45+1-й минуте. Во время празднования гола футболист жестом показал «албанского орла» и получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Албания с 11 очками занимает второе место в группе К, а Сербия с 7 баллами располагается на строчку ниже.