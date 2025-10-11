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11 октября 2025, 23:41

Гол Невеша на 90+1-й минуте принес Португалии победу над Ирландией

Алина Савинова
Криштиану Роналду в борьбе за мяч в матче отбора ЧМ-2026 Португалия — Ирландия.
Фото Reuters

Сборная Португалии победила Ирландию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Автором единственного гола стал Рубен Невеш, который отличился с передачи Франсишку Тринкана на 90+1-й минуте.

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти на 75-й минуте.

Португалия набрала 7 очков и возглавляет группу F. Ирландия с 2 баллами замыкает турнирную таблицу квартета.

14 октября португальцы сыграют против Венгрии, а ирландцы в этот же день проведут матч с Арменией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
11 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Португалия
1:0
Ирландия
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