Гол Невеша на 90+1-й минуте принес Португалии победу над Ирландией

Сборная Португалии победила Ирландию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Автором единственного гола стал Рубен Невеш, который отличился с передачи Франсишку Тринкана на 90+1-й минуте.

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти на 75-й минуте.

Португалия набрала 7 очков и возглавляет группу F. Ирландия с 2 баллами замыкает турнирную таблицу квартета.

14 октября португальцы сыграют против Венгрии, а ирландцы в этот же день проведут матч с Арменией.