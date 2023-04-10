«Динамо» пока не получило выплаты за выступление футболистов клуба на ЧМ-2022

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ», получил ли клуб выплаты за участие игроков бело-голубых в чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Честно говоря, в моменте не могу ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, пока нет», — сказал Гафин «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции.