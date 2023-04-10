Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 12:38

«Динамо» пока не получило выплаты за выступление футболистов клуба на ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ», получил ли клуб выплаты за участие игроков бело-голубых в чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Честно говоря, в моменте не могу ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, пока нет», — сказал Гафин «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции.

ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дибала рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале ЧМ-2022
Новости
RSS RSS
Все новости