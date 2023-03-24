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Сегодня, 11:20

Дибала рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своих эмоциях в момент исполнения 11-метрового удара в финале чемпионата мира 2022 года против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

«Вышла хорошая история, потому что я получил травму после пенальти, а восстановление после нее смог отметить забитым пенальти. Когда я только получил повреждение, было непросто, потому что мне многое приходило в голову. Я не мог уснуть, много страдал. Пенальти в финале с Францией? Правда в том, что в тот момент я был полон решимости, думая о том, что я собирался сделать. Когда тренер позвал меня, я знал, что он сделал это для пенальти. И я думал только о том, чтобы реализовать свою попытку. Это было непросто, путь был долгим, но я был спокоен, и, к счастью, все случилось», — приводит слова Дибалы TyC Sports.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.

Пауло Дибала
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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