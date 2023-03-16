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Сегодня, 00:13

Булыкин высоко оценил реформу чемпионата мира от ФИФА

Галина Глазко
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о реформе чемпионата мира, которую представила Международная федерация футбола (ФИФА).

«Данная реформа повлияет хорошо на футбол. Большинство команд, которые смогут принять участие в мундиале в 2026 году, при прежних правилах никогда бы не отобрались. Меньше элитных сборных будут пропускать чемпионат мира, как сборная Италии, например. Больше сборных — больше игр, а это поможет популяризации футбола. Вопрос только в том, в каком состоянии окажутся футболисты, потому что на них выпадет больше нагрузки», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ранее ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 на 12 групп по четыре команды. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей. После группового этапа сборные сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.

Источник: https://gazeta.ru/sport/news/2023/03/15/19975759.shtml
Дмитрий Булыкин
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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