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Александр Мостовой назвал открытие 2022 года

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Лионель Месси празднует победу на ЧМ-2022 с болельщиками.
Фото Reuters

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал открытие 2022 года.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Сборная Аргентины. Много лет все упрекали сборную и, в частности, Лионеля Месси. В том, что они не могут выиграть чемпионат мира. Месси не мог стать величайшим футболистом, как многие говорили. Он выиграл вместе с Аргентиной. И увековечил себя как один из самый величайших футболистов», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства.

35-летний Месси провел на ЧМ-2022 7 игр, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Александр Мостовой
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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