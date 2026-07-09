Источник: Неймар может завершить карьеру

Нападающий «Сантоса» Неймар после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026 может принять решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает бразильское издание UOL.

После поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 Неймар объявил об уходе из национальной команды. По информации источника, сейчас 34-летний бразилец проводит отпуск с семьей и намерен обдумать свое будущее.

Отмечается, что еще до начала чемпионата мира Неймар, по словам его близких, устал от мира футбола и жаловался друзьям на недостаток признания за 15 лет выступлений в составе сборной Бразилии.

Контракт Неймара с «Сантосом» действует до декабря 2026 года.

Ранее появилась информация, что нападающий проведет переговоры с «Сантосом», поскольку клуб пока не определил дату его возвращения.