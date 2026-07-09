Роналду — после вылета с ЧМ-2026: «Португалия навсегда»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду кратко отреагировал в социальных сетях на поражение в 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании (0:1).

«Португалия навсегда», — написал Роналду.

После поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала 41-летний нападающий заявил, что чемпионат мира-2026 стал последним в его карьере.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и дважды победил в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2004 и бронзовым призером Евро-2012.