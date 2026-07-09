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Сегодня, 01:43

В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026

Павел Лопатко

Десятки европейских парламентариев собирают поддержку для проведения расследования в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за его возможного участия в решении, которое позволило нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть со сборной Бельгии на чемпионате мира-2026, несмотря на полученную ранее красную карточку.

Балогун получил красную карточку во время матча США против Боснии и Герцеговины. Однако ФИФА приостановила его дисквалификацию после того, как президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию и лично обратился к Инфантино по поводу 25-летнего нападающего.

Депутаты Европарламента Барри Эндрюс, Лара Вольтерс и Нильс Фугльсанг в совместном заявлении назвали решение ФИФА «изменить правило о дисквалификации за красные карточки в середине турнира позором и издевательством над правосудием».

«Мы снова видим, как Инфантино и ФИФА капитулируют перед требованиями администрации Трампа», — говорится в заявлении.

Парламентарии просят национальные футбольные ассоциации стран ЕС побудить комитет по этике ФИФА провести расследование в отношении Инфантино и выяснить, было ли давление со стороны администрации Трампа фактором при приостановке дисквалификации. Они также хотят рассмотреть «другие возможные нарушения политического нейтралитета», например, присуждение Трампу «Премии мира ФИФА».

Парламентарии сообщили, что на данный момент письмо с требованием расследования подписали 35 коллег.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
Джанни Инфантино
Фоларин Балогун
ФИФА

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