В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан

Во время празднования фестиваля Сан-Хуан в Парагвае участники мероприятия повесили на дерево чучело нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, после чего подожгли его.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где многие пользователи осудили произошедшее.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция победила Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе с пенальти. После матча парагвайская сенаторка Селеста Амарилья назвала 27-летнего футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом».

Мбаппе в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего сенатор из Парагвая пригрозила футболисту судом.