Экс-защитник «Барселоны» Маркес стал главным тренером сборной Мексики после ЧМ-2026

Федерация футбола Мексики (FMF) объявила о назначении бывшего защитника «Барселоны» Рафаэля Маркеса новым главным тренером сборной.

47-летний специалист сменит Хавьера Агирре, в штаб которого он входил с лета 2024 года. До этого Маркес тренировал вторую команду «Барселоны», за основу которой выступал в качестве футболиста с 2003 по 2010 годы.

Директор FMF Дуилио Давино в апреле объявлял, что Маркес станет новым главным тренером сборной после чемпионата мира.

На ЧМ-2026 Мексика дошла до 1/8 финала, где уступила Англии (2:3).