Нигматуллин — о сборной Португалии: «Яркая по именам, но команды там нет. Все сами по себе»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» сравнил игру сборных Аргентины и Португалии на ЧМ-2026:

«У Аргентины есть не только немолодой вожак, который управляет игрой, ведет за собой, но и командный дух. Отсюда и потрясающий камбэк с Египтом.

Португалия — яркая по именам, но команды там нет. Все сами по себе. А с таким подходом никогда ничего не добьешься. Характерный штрих: заканчивается матч с Испанией — и Криштиану в одиночестве бредет к трибуне с португальскими болельщиками. Никто из партнеров к нему не подходит, не пытается поддержать. Печальная картина. Но меня почему-то не удивила.

Ну а Месси... Я счастлив, что оказался не прав. Снимаю шляпу перед аргентинским волшебником, который в очередной раз раздвинул границы своих возможностей, отсрочил закат карьеры и посрамил скептиков вроде меня. Его слезы после волевой победы над Египтом тронули до глубины души», — написал Нигматуллин для «СЭ».