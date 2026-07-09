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Сегодня, 00:29

Хендерсону сделали операцию после нелепой травмы на ЧМ-2026

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон перенес операцию в Канзас-Сити, после того как сломал руку во время празднования победы своей команды над сборной Мексики (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Операция сделана! Теперь готовимся к большому матчу в субботу», — написал 36-летний футболист в соцсети.

Хендерсон споткнулся о рекламный щит, когда забирался обратно на поле после празднования с болельщиками Англии. Он неудачно приземлился на руку и был унесен с поля на носилках. Футболист остался в Мексике в ночь после матча, а затем вернулся в расположение команды в Канзас-Сити, чтобы ему провели операцию на сломанном предплечье.

Полузащитник «Брентфорда» останется в расположении сборной до конца выступления Англии на турнире, а хавбек Морган Роджерс заявил, что Хендерсон все еще может вернуться на поле в США.

«Это просто показывает, какой он человек, какой он парень. Надеюсь, он все еще сможет быть с нами, пока мы будем проходить через оставшуюся часть турнира. Он не собирается списывать себя со счетов, и мы тоже.

Вера в свое тело, свои способности, его уверенность и то, как он себя ведет и что он представляет как личность, очень важны для нашей группы. Он сердце нашей команды. Видеть его сегодня утром, улыбающимся и таким же счастливым, каким он всегда бывает, несмотря на все, что произошло за последние 48 часов, было приятно, и мы надеемся, что сможем вернуть его на поле как можно скорее», — цитирует Роджерса PA.

Хендерсон сыграл в матче против Панамы на групповой стадии ЧМ-2026 и стал первым футболистом сборной Англии, принявшим участие в четырех чемпионатах мира.

12 июля Англия сыграет с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026.

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