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Сегодня, 00:20

Нигматуллин: «С выводами по поводу Месси я поторопился. Зато с Криштиану оказался прав»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026:

«В колонке сразу после первого тура ЧМ-2026 я написал: «Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст Роналду — 29 лет, это все иллюзии. Его скоростные качества и выносливость давно оставляют желать лучшего. Думаю, сегодня уже для всех очевидно: пока Криштиану на поле, сборная Португалии играет вдесятером».

В той же колонке коснулся и Месси: «Несмотря на хет-трик с Алжиром, в плей-офф от Лео всплеска не жду. Я ведь вижу, как он играет за «Интер» из Майами. Да, забивает, голевые раздает. Но вспыхивает эпизодами, точечно дозируя нагрузку. Для МЛС, учитывая невысокий уровень лиги, этого вполне достаточно. А здесь-то чемпионат мира! Когда начнутся матчи на вылет, Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет играть в меньшинстве».

Ну а теперь, когда турнир вышел на финишную прямую, готов признать, что с выводами по поводу Месси я поторопился. Зато с Криштиану, к сожалению, оказался прав.

Он абсолютно не убедил. Дубль в ворота Узбекистана да реализованный пенальти в матче с Хорватией — вот и все достижения на ЧМ-2026 великого КриРо. Грустно, но это закат.

И тут как раз напрашивается параллель с капитаном сборной Аргентины. Он, как выяснилось, в полном порядке. Лидирует в бомбардирской гонке, забил уже 8 мячей. В хорошей физической форме. Спокойно выдерживает и 90 минут, и 120. Если в МЛС Месси действительно сверкает эпизодически, то здесь поблажек себе не дает, гораздо чаще включается в игру. Поэтому вся команда охотно снабжает его передачами.

Чего не скажешь о Криштиану. Он-то подолгу простаивал без мяча. Может, партнеры в нем разуверились? В какой-то момент решили — зачем отдавать, если все равно запорет?» — написал Нигматуллин для «СЭ».

Лионель Месси.«Был не прав по поводу Месси. Но Аргентина не станет чемпионом мира». Колонка Нигматуллина

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
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