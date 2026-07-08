Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Единственный гол в матче с португальцами забил Микель Мерино.

Бельгия в 1/16 финала победила Сенегал — 3:2 в дополнительное время, а в 1/8 финала разгромила США — 4:1. Команда продолжает борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира.

Ключевые события и результат игры Испания — Бельгия можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч эксклюзивно покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало трансляции — в 21.50 мск.

Победитель матча Испания — Бельгия в полуфинале сыграет с победителем пары Франция — Марокко.

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