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8 июля, 16:47

Костюк победила Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона

Руслан Минаев

Украинская теннисистка Марта Костюк стала полуфиналисткой Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале 13-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини (17-я ракетка) со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 8 минут.

Костюк сделала за игру 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Паолини — 1 двойная ошибка.

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал «мейджора» в Лондоне.

За выход в финал 24-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Источник: Сетка Уимблдона
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Теннис
Уимблдон
Марта Костюк
Ясмин Паолини
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