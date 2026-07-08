Костюк победила Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк стала полуфиналисткой Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале 13-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини (17-я ракетка) со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 8 минут.

Костюк сделала за игру 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Паолини — 1 двойная ошибка.

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал «мейджора» в Лондоне.

За выход в финал 24-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).