ФИФА объявила, что Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Канадский певец Джастин Бибер станет одним из участников шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщила пресс-служба ФИФА.

Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые будут направлены на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. С каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд перечисляется один доллар. На данный момент уже собрано более 50 миллионов долларов.

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность стать частью шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера официальный сайт ФИФА.

Ранее было объявлено, что в шоу также выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля финальным матчем на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).