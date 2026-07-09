Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе после его конфликта с парагвайским сенатором Селестой Амарильей.

«Килиан в порядке. Что бы ни случилось, я не хочу оглядываться назад и снова думать об этом. Он очень сильный ментально и физически парень. Он просто сосредоточен на завтрашней игре», — сказал тренер на пресс-конференции.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Парагвая (1:0 в пользу Франции) Амарилья назвала 27-летнего Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». В ответ на это футболист назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности. Сенатор пригрозила игроку судом.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил семь голов в пяти матчах. 9 июля Франция сыграет с Марокко в четвертьфинале.