Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»

Американский актер Мэттью Макконахи иронично прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026.

7 июля США уступили Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира и покинули домашний турнир.

«На фоне всех разговоров о том, кто виноват в поражении сборной США, пора наконец признать очевидное: виновата Бельгия», — написал Макконахи в соцсетях.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все хозяева турнира не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.