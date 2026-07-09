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Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский актер Мэттью Макконахи иронично прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026.

7 июля США уступили Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира и покинули домашний турнир.

«На фоне всех разговоров о том, кто виноват в поражении сборной США, пора наконец признать очевидное: виновата Бельгия», — написал Макконахи в соцсетях.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все хозяева турнира не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Криштиану Роналду и&nbsp;Неймар.Слезы Роналду и Неймара, карма США, переворот Аргентины: главные события 1/8 финала чемпионата мира

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Чемпионат мира по футболу 2026

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