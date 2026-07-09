Сын диктатора Заира поддержал Мбаппе в конфликте с сенаторкой Парагвая

Старший сын президента и диктатора Заира Мобуту Сесе Секо Мобуту Нзанга Нгбангаве в социальных сетях поддержал форврада сборной Франции Килиана Мбаппе в конфликте с сенаторкой Парагвая Селестой Амарильей.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция победила Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе с пенальти. После матча Амарилья назвала 27-летнего футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом».

«Расистские заявсенатора Парагвая Селесты Амарильи.ления парагвайской сенаторки в адрес Килиана Мбаппе гнусны. Отказывать ему в статусе француза из-за его африканского происхождения, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля. Килиан Мбаппе — француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями или оправдываться перед кем-либо. Вся моя поддержка ему. Расизм — это не мнение», — написал Мобуту Нзанга Нгбангаве в соцсети X.

Мбаппе в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего сенатор из Парагвая пригрозила футболисту судом.