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Сын диктатора Заира поддержал Мбаппе в конфликте с сенаторкой Парагвая

Евгений Козинов
Корреспондент

Старший сын президента и диктатора Заира Мобуту Сесе Секо Мобуту Нзанга Нгбангаве в социальных сетях поддержал форврада сборной Франции Килиана Мбаппе в конфликте с сенаторкой Парагвая Селестой Амарильей.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция победила Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе с пенальти. После матча Амарилья назвала 27-летнего футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом».

«Расистские заявсенатора Парагвая Селесты Амарильи.ления парагвайской сенаторки в адрес Килиана Мбаппе гнусны. Отказывать ему в статусе француза из-за его африканского происхождения, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля. Килиан Мбаппе — француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями или оправдываться перед кем-либо. Вся моя поддержка ему. Расизм — это не мнение», — написал Мобуту Нзанга Нгбангаве в соцсети X.

Мбаппе в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего сенатор из Парагвая пригрозила футболисту судом.

Селеста Амарилья и&nbsp;Килиан Мбаппе.Расистский скандал вокруг Мбаппе не утихает. Сенатор из Парагвая пригрозила капитану сборной Франции судом

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