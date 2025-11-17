Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве. Команда уступила ДР Конго по серии пенальти и пропустит ЧМ-2026

Не окажутся на мундиале второй раз подряд.

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил соперников из ДР Конго в колдовстве после того, как его подопечные уступили в серии пенальти (3:4) в отборе и потеряли возможность попасть на ЧМ-2026.

Что произошло

Специалист был сильно раздосадован поражением его команды в финале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не нашел ничего лучше, чем списать неудачу на сверхъестественные силы.

Как передает ESPN, комментируя решающую серию одиннадцатиметровых, Шелль заявил, что игроки соперника прибегали к запрещенным приемам.

«Во время всех пенальти парень из Конго занимался каким-то колдовством. Каждый раз... Каждый раз! Из-за этого я очень нервничал», — заявил тренер.

Нигерийцы открыли счет уже на третьей минуте — забил полузащитник Фрэнк Оньека. Но спустя полчаса нападающий Элиа Мешак сравнял. Победителя в основное время выявить не удалось, и матч перешел в серию пенальти, где лучше справилась сборная ДР Конго (4:3). Было действительно близко — оба голкипера отразили по два удара.

На просьбу журналистов описать подробности Шелль показал лишь взмахи рукой. Объяснить, в чем именно заключалась «магия», он не смог. «Что-то вроде такого (размахивает рукой. — Прим. «СЭ»). Не знаю, может, он брызгал водой или что-то вроде того», — добавил тренер.

Позже в микст-зоне Шелль уточнил: речь идет о ритуалах вуду.

Нигерия второй раз подряд пропустит мундиаль, несмотря на довольно сильный состав, в который входят именитые Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Вильфред Ндиди и Алекс Ивоби.

Футболисты сборной ДР Конго во время серии пенальти в матче отбора ЧМ-2026 с Нигерией (4:3). Фото Reuters

Футболисты Конго поборются за миллион долларов

С помощью обрядов или нет, но ДР Конго действительно везет — до игры с Нигерией в полуфинальном стыковом матче сборная обыграла Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте.

ДР Конго проходит дальше и примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Если команда «колдунов» сумеет победить и там, она попадет на чемпионат мира впервые с 1974 года.

Стимул огромен — за выход в финальную стадию турнира федерация футбола страны гарантировала каждому игроку премию в размере 1 миллиона долларов.

Нигерийцы бойкотировали тренировки

А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.

«Весь состав, включая официальных лиц, бойкотировал сегодняшнюю тренировку из-за нерешенных проблем с задолженностью по платежам», — приводило заявление игроков издание Blueprint.ng.