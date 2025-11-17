Футбол
17 ноября, 17:30

Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве. Команда уступила ДР Конго по серии пенальти и пропустит ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве после матча отбора ЧМ-2026
Егор Сергеев
корреспондент
Эрик Шелль.
Фото AFP
Не окажутся на мундиале второй раз подряд.

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил соперников из ДР Конго в колдовстве после того, как его подопечные уступили в серии пенальти (3:4) в отборе и потеряли возможность попасть на ЧМ-2026.

Что произошло

Специалист был сильно раздосадован поражением его команды в финале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не нашел ничего лучше, чем списать неудачу на сверхъестественные силы.

Как передает ESPN, комментируя решающую серию одиннадцатиметровых, Шелль заявил, что игроки соперника прибегали к запрещенным приемам.

«Во время всех пенальти парень из Конго занимался каким-то колдовством. Каждый раз... Каждый раз! Из-за этого я очень нервничал», — заявил тренер.

Сборная Италии проиграла Норвегии (1:4) в&nbsp;матче отбора ЧМ-2026.Италия снова провалила отбор на чемпионат мира. Что дальше?

Нигерийцы открыли счет уже на третьей минуте — забил полузащитник Фрэнк Оньека. Но спустя полчаса нападающий Элиа Мешак сравнял. Победителя в основное время выявить не удалось, и матч перешел в серию пенальти, где лучше справилась сборная ДР Конго (4:3). Было действительно близко — оба голкипера отразили по два удара.

На просьбу журналистов описать подробности Шелль показал лишь взмахи рукой. Объяснить, в чем именно заключалась «магия», он не смог. «Что-то вроде такого (размахивает рукой. — Прим. «СЭ»). Не знаю, может, он брызгал водой или что-то вроде того», — добавил тренер.

Позже в микст-зоне Шелль уточнил: речь идет о ритуалах вуду.

Нигерия второй раз подряд пропустит мундиаль, несмотря на довольно сильный состав, в который входят именитые Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Вильфред Ндиди и Алекс Ивоби.

Футболисты сборной ДР Конго во время серии пенальти в матче отбора ЧМ-2026 с Нигерией (4:3).
Фото Reuters

Футболисты Конго поборются за миллион долларов

С помощью обрядов или нет, но ДР Конго действительно везет — до игры с Нигерией в полуфинальном стыковом матче сборная обыграла Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте.

ДР Конго проходит дальше и примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Если команда «колдунов» сумеет победить и там, она попадет на чемпионат мира впервые с 1974 года.

Стимул огромен — за выход в финальную стадию турнира федерация футбола страны гарантировала каждому игроку премию в размере 1 миллиона долларов.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо.Италия мимо третьего чемпионата мира подряд — насколько велики риски? Гаттузо не справляется с главным комплексом

Нигерийцы бойкотировали тренировки

А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.

«Весь состав, включая официальных лиц, бойкотировал сегодняшнюю тренировку из-за нерешенных проблем с задолженностью по платежам», — приводило заявление игроков издание Blueprint.ng.

  • СЕРХИО76

    Как похож на Московского Буншу. Тот правда только прыгал. До колдовства не догадался.

    17.11.2025

  • СЕРХИО76

    Что то напоминает Россию 90-х и письмо 14-и. Там тоже деньги делили вместо игры на ЧМ. Правда про колдовство молчали.

    17.11.2025

  • Слоноул

    А выпустить его на игру обязательно должен главный тренер Мостовой.

    17.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Да с чего вдруг, это раньше у них топовые кодуны были, а теперь разленились

    17.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Все знают, что Спартак проклял страшным кодовством Мукунку, после своего изгнания из команды))))Один раз итальянец Карерра , с помощью семейной католической реликвии временно подавил проклятие, но теперь оно действует с еще большей силой и пока Спартак не найдет Мукунку и не выпустит его в основе, проклятие не убрать)))

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    100%

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Черный Станкович

    17.11.2025

  • m_16

    Так и в Нигерии нефти дофига, прям как в России.

    17.11.2025

  • Sergey Markelov

    Вот где собака то порылась. Утром деньги, вечером стулья или наоборот...

    17.11.2025

  • DaviT MosKv

    Да. Если нет своих шаманов, нечего вообще на турнир заявляться)

    17.11.2025

  • Sergey Markelov

    Все средства хороши. Не пойман, -не вор. Но это жесть, Нигерия мимо

    17.11.2025

  • shpura

    Медь, золото, уран, алмазы.

    17.11.2025

  • ххх ххх

    даааа......наши за какой-то там миллион ломаться не будут

    17.11.2025

  • Subzer0

    Битва экстрасенсов, ёпта!

    17.11.2025

  • Слоноул

    Вот почему Спартак не на первом месте. Колдуны против него действуют.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Вуду - не допинг! Имеют право.

    17.11.2025

  • Millwall82

    ну он наверняка и банки заряжал перед ТВ кашпировским.

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    На колдунов жаловался и коммуняка Анатолий Карпов. Во время матча с Корчным в Багио,зрителей отгородили экраном.

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Как же камерунские колдуны проиграли?! У них то состав колдунов покруче,чем конголезкий.

    17.11.2025

  • hottie

    Да мог. С 22го года другой человек как будто совсем.

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.)) Вот ответ на вопрос, почему Нигерия проиграла))) Колдовство говорит)))

    17.11.2025

  • Pol Pol

    Прям там на поле, варил ..... правильно сплющеный глаз, сушёной обезьяны и запах распростронялся .... аж до раздевалки ! И приговаривал ; - Джамбо Мамбо вуду, тебя я не забуду ..... бум лэй, бум лэй, бум лэй ... бум ! И всёёёё и накрыли негры .... Нигеров ! А почему ... ? А надо было с ЛеонидИльичём дружить ... в дестве !

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Если бы колдовство работало, то оно работало против любой сборной и КОнго бы выигрывал все ЧМ без остановки ....в футбол надо играть лучше, вот и вся реальность без всякого колдовства.

    17.11.2025

  • Vorlod

    Это ДР Конго ,называясь тогда Заиром ,проиграло в 1974 г. три игры с общим счетом 0-14

    17.11.2025

  • Millwall82

    возможно это просто оправдание для плебса. В стиле "нужно срочно провести крестный ход(спортивным клубам, ага), "заколоть барашка на стадионе" и "нас сглазили!". Что бы должность сохранить. Но подобная отмазка подействовала бы на совсем стариков, а Нигерия слишком молодая страна (по среднему возрасту населения), конечно молодые негритята в подобное уже не верят. А "колдуны" и культ вуду стал туристической заманухой. Как на Ямайке.

    17.11.2025

  • Millwall82

    это уже белочка. Не мог он настолько так деградировать за 10-13 лет. Наркологи это называют психоорганический синдром.

    17.11.2025

  • hottie

    Ну он еще ничего. У нас бывшему президенту страны везде подсвинки сатаны чудятся.

    17.11.2025

  • Smash.

    Было дело вроде в Нигерии - козу за решетку посадили. Сказали, это преступник с помощью колдовства в нее превратился, но нас мол не проведешь. Жаль потом не было новостей, что дальше, так и чалится? )

    17.11.2025

  • blue-white!

    Откула у ДР Конго такие деньги?!

    17.11.2025

  • Millwall82

    этот Шелль практически всю жизнь прожил во Франции, с юношества. И не такой уж и старый (ровесник Семака), но верить в подобную чушь. Дальше болячки начнет лечить в антисанитарии?) Федерации футбола Нигерии стоит глубоко подумать.

    17.11.2025

  • andy1962

    и вот эту команду ...Нигерию...у нас кто-то посчитал сильнее Чили. Проиграть Конго...мдаа...

    17.11.2025

  • Еприи Ринрр

    На Станковича похож

    17.11.2025

    Норвегия наконец-то созрела! Холанн с компанией не заметили Италию и готовятся зажечь на ЧМ-2026

    Takayama

