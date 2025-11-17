Главный тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве. Команда уступила ДР Конго по серии пенальти и пропустит ЧМ-2026
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил соперников из ДР Конго в колдовстве после того, как его подопечные уступили в серии пенальти (3:4) в отборе и потеряли возможность попасть на ЧМ-2026.
Что произошло
Специалист был сильно раздосадован поражением его команды в финале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не нашел ничего лучше, чем списать неудачу на сверхъестественные силы.
Как передает ESPN, комментируя решающую серию одиннадцатиметровых, Шелль заявил, что игроки соперника прибегали к запрещенным приемам.
«Во время всех пенальти парень из Конго занимался каким-то колдовством. Каждый раз... Каждый раз! Из-за этого я очень нервничал», — заявил тренер.
Нигерийцы открыли счет уже на третьей минуте — забил полузащитник Фрэнк Оньека. Но спустя полчаса нападающий Элиа Мешак сравнял. Победителя в основное время выявить не удалось, и матч перешел в серию пенальти, где лучше справилась сборная ДР Конго (4:3). Было действительно близко — оба голкипера отразили по два удара.
На просьбу журналистов описать подробности Шелль показал лишь взмахи рукой. Объяснить, в чем именно заключалась «магия», он не смог. «Что-то вроде такого (размахивает рукой. — Прим. «СЭ»). Не знаю, может, он брызгал водой или что-то вроде того», — добавил тренер.
Позже в микст-зоне Шелль уточнил: речь идет о ритуалах вуду.
Нигерия второй раз подряд пропустит мундиаль, несмотря на довольно сильный состав, в который входят именитые Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Вильфред Ндиди и Алекс Ивоби.
Футболисты Конго поборются за миллион долларов
С помощью обрядов или нет, но ДР Конго действительно везет — до игры с Нигерией в полуфинальном стыковом матче сборная обыграла Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте.
ДР Конго проходит дальше и примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Если команда «колдунов» сумеет победить и там, она попадет на чемпионат мира впервые с 1974 года.
Стимул огромен — за выход в финальную стадию турнира федерация футбола страны гарантировала каждому игроку премию в размере 1 миллиона долларов.
Нигерийцы бойкотировали тренировки
А вот с мотивацией у Нигериии, наоборот, были проблемы. Ранее сообщалось, что за два дня до начала стыковых матчей отбора игроки сборной бойкотировали тренировки.
«Весь состав, включая официальных лиц, бойкотировал сегодняшнюю тренировку из-за нерешенных проблем с задолженностью по платежам», — приводило заявление игроков издание Blueprint.ng.