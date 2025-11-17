Италия снова провалила отбор на чемпионат мира. Что дальше?

Георгий Кудинов — о кризисе «Скуадры адзурры».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В 2026 году славному и легендарному «Сан-Сиро» исполняется 100 лет. В феврале там пройдет церемония открытия Олимпиады, а дальше арену ждет тернистый и грустный путь к сносу — и Милан получит на том же месте новый стадион.

Возможно, в воскресенье сборная Италии провела на великом «Сан-Сиро» свой последний матч: опозорилась при почти полных трибунах и посадила жирную кляксу в свой исторический альбом воспоминаний. Никто не ждал от команды Гаттузо чуда против Норвегии, но скромная победа или хотя бы ничья на фоне счета 0:3 в Осло хоть как-то скрасила бы впечатление от отборочного цикла, который рискует оставить страну без третьего чемпионата мира подряд. Но нет, нынешний состав настолько безликий, что умудрился разгромно проиграть дома (1:4).

Дженнаро Гаттузо. Фото AFP

Самоистязание Гаттузо в роли главного тренера той или иной команды получило свое продолжение. На клубном уровне его бесконечные неудачи и ссоры с руководством давно превратились в грустную коллекцию тренерских нелепостей. Теперь она пополнилась провалом с Норвегией. Да, во главе с Эрлингом Холанном это сильная и уважаемая банда, но не до такой же степени, чтобы унижать четырехкратных чемпионов мира на «Сан-Сиро»!

1:7 по итогам двух встреч и второе место в группе отправили Италию в стыки. Первый матч состоится 26 марта: «Скуадра адзурра» сыграет дома, но вряд ли в Милане (который проводил сборную оглушительным свистом). Один из двух соперников определится в конце недели на жеребьевке в Цюрихе. Им может стать Швеция, не пустившая итальянцев на чемпионат мира в России. И даже Македония, закрывшая дорогу в Катар. Ужасов из прошлого, как мы видим, хватает, а настоящее и будущее туманны.

Если 26 марта Италия все же пройдет дальше, то 31-го гипотетически может сыграть против Словакии, Чехии или Шотландии. С учетом нынешнего состояния «Скуадры адзурры» любой из этих соперников не будет чувствовать себя аутсайдером.

Отборочный цикл команда начала с провала в Осло под руководством Спаллетти, а завершила позором в Милане — уже при Гаттузо. Лучано явно потерял контроль над раздевалкой, а Дженнаро на коротком отрезке смог что-то подправить лишь для того, чтобы хотя бы не отдать второе место в группе Израилю.

В марте 2026-го «Скуадру адзурру» ждет тяжелейшее испытание на прочность. В случае очередного фиаско не только Гаттузо, но и президенту футбольной федерации Гравине, очевидно, придется попрощаться со своими должностями. Впрочем, это как раз мелочи.

Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов?