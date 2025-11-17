Футбол
17 ноября, 16:30

Италия снова провалила отбор на чемпионат мира. Что дальше?

Сборная Италии заняла второе место в группе I в отборе ЧМ-2026
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сборная Италии проиграла Норвегии (1:4) в матче отбора ЧМ-2026.
Фото Reuters
Георгий Кудинов — о кризисе «Скуадры адзурры».
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

В 2026 году славному и легендарному «Сан-Сиро» исполняется 100 лет. В феврале там пройдет церемония открытия Олимпиады, а дальше арену ждет тернистый и грустный путь к сносу — и Милан получит на том же месте новый стадион.

Возможно, в воскресенье сборная Италии провела на великом «Сан-Сиро» свой последний матч: опозорилась при почти полных трибунах и посадила жирную кляксу в свой исторический альбом воспоминаний. Никто не ждал от команды Гаттузо чуда против Норвегии, но скромная победа или хотя бы ничья на фоне счета 0:3 в Осло хоть как-то скрасила бы впечатление от отборочного цикла, который рискует оставить страну без третьего чемпионата мира подряд. Но нет, нынешний состав настолько безликий, что умудрился разгромно проиграть дома (1:4).

Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

Самоистязание Гаттузо в роли главного тренера той или иной команды получило свое продолжение. На клубном уровне его бесконечные неудачи и ссоры с руководством давно превратились в грустную коллекцию тренерских нелепостей. Теперь она пополнилась провалом с Норвегией. Да, во главе с Эрлингом Холанном это сильная и уважаемая банда, но не до такой же степени, чтобы унижать четырехкратных чемпионов мира на «Сан-Сиро»!

1:7 по итогам двух встреч и второе место в группе отправили Италию в стыки. Первый матч состоится 26 марта: «Скуадра адзурра» сыграет дома, но вряд ли в Милане (который проводил сборную оглушительным свистом). Один из двух соперников определится в конце недели на жеребьевке в Цюрихе. Им может стать Швеция, не пустившая итальянцев на чемпионат мира в России. И даже Македония, закрывшая дорогу в Катар. Ужасов из прошлого, как мы видим, хватает, а настоящее и будущее туманны.

Франческо Эспозито и&nbsp;Матео Ретеги.Италия третий раз будет пробиваться на ЧМ через стыки. Кто в соперниках и когда жеребьевка?

Если 26 марта Италия все же пройдет дальше, то 31-го гипотетически может сыграть против Словакии, Чехии или Шотландии. С учетом нынешнего состояния «Скуадры адзурры» любой из этих соперников не будет чувствовать себя аутсайдером.

Отборочный цикл команда начала с провала в Осло под руководством Спаллетти, а завершила позором в Милане — уже при Гаттузо. Лучано явно потерял контроль над раздевалкой, а Дженнаро на коротком отрезке смог что-то подправить лишь для того, чтобы хотя бы не отдать второе место в группе Израилю.

В марте 2026-го «Скуадру адзурру» ждет тяжелейшее испытание на прочность. В случае очередного фиаско не только Гаттузо, но и президенту футбольной федерации Гравине, очевидно, придется попрощаться со своими должностями. Впрочем, это как раз мелочи.

Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов?

Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
  • Хоп хэй лала лэй

    Да ты что, а кто выигрывал чемпионаты мира в 82 и 2006 году и чемпионаты Европы в 68 и 2020 году .

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Италия сейчас без ума от Синнера. Там даже появился одеколон с названием (перевод): "Моча конюха, которую он пописал в сено лошади, с которой потом Синнер совокуплялся и заразился допингом".

    17.11.2025

  • BS35LV

    Дальше Гаттузе пендаль

    17.11.2025

  • Ilnur79

    Все свои чемпионства завоевала в 30-40 годы. Даже Россия. Ее топтала.

    17.11.2025

  • treider

    Да, странно. Тем более что Италия еще имеет шансы...

    17.11.2025

  • H R

    Еcли делаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • huikin

    Ага, значит итальянской федерацией футбола руководит какой-то Карабас Барабас

    17.11.2025

  • Pol Pol

    А я понял в чём дело и почему Гаттузыч вот так вот негодует .... понял, понял. Он йобнулся ! Попросту говоря, сошёл с ума ! С горя. Да оно и не мудрено, человеку с его то пониманием игры, где он любому из своей команды, 100 очков вперёд мог дать ! И тут ... вдруг такое ! Хотя ... не так и вдруг ! И кончится это ... совсем уже плохо ( для Гаттузыча ), если они ещё и стыки просрут. Их конечно, будут тянуть, вот увидите .... начиная уже с жеребьёвки. Первым делом ... подберут им, самого забубенного .... доходягу, вот попомните мои слова, ведь и там, жополизов, угодников и прочего такого, предостатошно ! Да и .... никто ведь пока не отменял, итальянскости Инфатильного ! Ну а, не поможет и это, тогда ваще ... жди чудес ! Там сразу, надо Боброву коврик стелить, прям там в редакции, он всёёёёё нам .... потом обьяснит !

    17.11.2025

  • Ilya S.

    Нам бы их проблемы

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Лично мне Италия вообще не нравится , играют очень плохо , я не хочу их видеть ни на каком ЧМ , пусть сидят макароны жуют и учатся заного в футбол играть, а то оин там в своих пиццериях думают , что они великие до сих пор.

    17.11.2025

  • 555 555

    Это надо было делать после первого пролёта. Но это же итальянцы.Южане. Потомки Древнего Рима. Короче,засранцы они...

    17.11.2025

  • Товарищ Майор

    Он любит ублюдка Купу и противоестественно с ним совокупляется.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Они в одной корзине, никак не может быть

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Гасперини, Симоне Индзаги, Сарри. Но они все заняты. Хотя, мне кажется, Сарри не отказался бы поразгребать, он это дело любит.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А то. Примерно как Трамп любит Большого Билла у Клинтона.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну пока никто ничего не провалил. А что за стенания по Италии, уже 10-я, знать, статья о ней за последние дни? Нам-то что? 1-2-х материалов с лихвой бы хватило (тем более, все примерно об одном и том же).

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Странно, что в Москве не предположил

    17.11.2025

  • Адри Купри

    В Харькове!:rofl:

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Заходи с козырей - предлагай Станковича

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сколько дураков мама мия санта лючия

    17.11.2025

  • емен

    Обосрались !

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Шансы еще есть Только надо гнать в шею побратима Станковича

    17.11.2025

  • blue-white!

    Согласен, незалежная должна кануть в небытиё...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Итальянцам некогда заниматься футболом, им нужно искать деньги для Украины. Кстати, немцы, тоже 4-х кратные ЧМ, два последних мировых форума провалили, не выйдя из группы. Но они хотя бы до финальной части добирались, в отличии от макаронников...

    17.11.2025

  • James Gang

    А кто там ещё не был тренером в сборной из топ-итальянцев? Папа Карло в Бразилии, остался только Массимилиано Аллегри.

    17.11.2025

  • sdf_1

    Главный вопрос в другом: как Италии вернуться в число мировых грандов? ---------------- Пригласить главным тренером сборной Юрана. Он вернёт Италию в число мировых грандов. Лучше конечно Черчесова, но он занят в "Ахмате". Делает его чемпионом. А это задача потруднее, чем вернуть Италию на пьедестал

    17.11.2025

  • sdf_1

    Ну какой провал? Италия играет в силу своих возможностей. Какие возможности - такой и результат. P.S. У Доннарумма определенно становится законодателем мод среди вратарей. Такой формы, как у него, ещё нет ни у кого

    17.11.2025

  • Топотун

    Фашисты не нужны на ЧМ !

    17.11.2025

  • Jean4

    Что дальше? Встреча с Украиной в стыковых матчах. :smile:

    17.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Тут нужно норвежцев отметить. Сборная росла, набивала шишки, пролетала мимо турниров уже с Холандом и Одегардом, и вот вышла на уровень 8 побед в 8 матчах. Итальянцам нужно не голову пеплом посылать, а точно так же выстраивать команду, проходя от пункта А до Б и так далее. Воплями и истериками не получиться проскочить.

    17.11.2025

  • Топотун

    Ты любишь Мусолини?

    17.11.2025

  • Топотун

    Вата тоже провалила, не вышла в финальную часть !

    17.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Не позорься.

    17.11.2025

  • Smash.

    Оу, завтра товарищеский матч Чили-Перу, по МатчТВ покажут. Посмотрим?

    17.11.2025

  • kolos249

    Буду рад, если родина фашизма сгорит в стыках.

    17.11.2025

  • hottie

    Дальше играть стыки, а что еще. И пробовать не обкекаться там.

    17.11.2025

  • Smash.

    Проиграли 2 матча победителю группы, это не провал. Ну Норвегия сегодня сильнее, что поделаешь. Вчера после первого тайма выигрывали 1-0, а надо было 9-0. Во втором тайме просто бросили играть, ну это их решение - не тратить силы зря. Стыки пройдут 99%.

    17.11.2025

  • Millwall82

    отправить бородатого в Сплит для начала. Забирайте у сборной России Карпина, или даже Семака (как Манчини в свое время). Сомневаюсь что откажутся. Ну и полностью обновите сборную. Часть игрокам плевать на скуадру, они в playstation по ночам режутся. О чем тот Спал жаловался, без приставки никак перед важным матчем? Составы друзьям-инсайдерам сливают, тактические установки. Наведите порядок в Коверчано.

    17.11.2025

