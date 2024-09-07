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Суарес без гола в прощальном матче, Родриго прервал черную серию Бразилии, Колумбия непобедима

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото Reuters
Главные события второго дня 7-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Премьера Маричаля

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
0:0
Парагвай

Аргентинец Ди Мария анонсировал свой уход из сборной много месяцев назад и, как и обещал, перевернул страницу после победного Кубка Америки. На игру с Чили он приехал на собственное чествование уже в роли болельщика. Кумир Уругвая Луис Суарес мог поступить так же. Тем более, на континентальном первенстве его гол помог небесно-голубым выиграть бронзу. Однако лучший бомбардир в истории сборной после долгих раздумий решил устроить прощание на поле — на родине перед своими болельщиками и семьей.

Так что динамовец Маричаль дебютировал в национальной сборной в историческом матче, а дорогу в состав ему открыл один из самых громких скандалов летнего Кубка Америки. Речь о драке уругвайских футболистов с колумбийскими фанатами. Игроки вступились за своих родных, и в итоге КОНМЕБОЛ выписал финансовые штрафы одиннадцати футболистам, а пятерых дисквалифицировал на срок от трех до пяти матчей. Таким образом Марсело Бьельса в один миг лишился лучшего бомбардира отборочного цикла (Нуньес), одного из столпов средней линии (Бентанкур) и тройки центральных защитников (Хименес, Оливера, Рональд Араухо).

Фото Reuters

Так что в старт кроме Маричаля попал еще и нечасто играющий за сборную краснодарец Оласа, тогда как наигравшийся за это лето парагвайский ветеран Бальбуэна остался на скамейке запасных. Экс-краснодарец Алонсо и его партнеры по обороне справлялись и без Генерала, позволив за первый тайм создать лишь один момент, завершившийся попаданием Суареса в штангу. С тем же результатом ворота хозяев атаковал Энсисо, а еще Рочет остановил выход Альмирона один на один.

Даже странно, что эта игра завершилась нулевой ничьей. И немного обидно за Суареса, который остался без 70 гола и после церемонии прощания не смог сдержать слез. Все-таки, потери оказались ощутимыми, сказавшись на качестве. Однако Уругвай имеет солидный запас прочности, тогда как Парагвай на данный момент не попадает даже в межконтинентальный плей-офф и занимает восьмое место. При кошмарной реализации у красно-белых всего 1 гол в семи матчах, что является худшим результатом за всю историю отборочных циклов в Южной Америке.

Фото Reuters

Победа спустя год

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 04:00. Estadio Major Antonio Couto Pereira (Куритиба)
Бразилия
1:0
Эквадор

После провального Кубка Америки бразильцы переключились на выправление ситуации в отборочном цикле, где пентакампеоны выступают непривычно бледно, что стоило увольнения Фернандо Динизу. Но и Доривал Жуниор на континентальном первенстве не очаровал, хотя тренер и уверял, что выбранный путь верен, а команда постепенно прогрессирует.

Только вряд ли кто-то будет спорить с тем, что футбол Бразилии академичен и совсем не ярок, а ее главные звезды лишь эпизодически демонстрируют в сборной свой реальный уровень. Взять того же Родриго, который прекрасен в «Реале», но в национальной команде не может показать всю мощь своего таланта. Да, после красивой позиционной атаки получивший десятый номер футболист забил эквадорцам с дальней дистанции, но показательно, что до этого в турнирных матчах форвард не отличался целый год!

Фото Reuters

А хрупкость возведенной Доривалом конструкции показала концовка первого тайма. Минимальный перевес для Бразилии сохранили остановивший выход один на один Алиссон и подстраховавший его на ленточке после добивания Габриэл Магальянес. Вместе с тем видно, что у тренерского штаба есть основная обойма, а изменения в составе — точечные. В этой встрече в сборной дебютировал играющий в «Ботафого» Луис Энрике, а вместо него появился другой новичок — 17-летней Эстевао из «Палмейраса».. При этом Доривал решил не вызывать на сентябрьские матчи находящегося в великолепной форме Рафинью, так как вингер «Барселоны» был дисквалифицирован на игру с Эквадором.

Определенная логика в этом есть. Как и в том, что в концовке Бразилия прагматично играла по счету. Но когда ты не побеждал в отборочном цикле целый год и потерпел три поражения подряд, результат важнее зрелищности. Возможно, против Парагвая груз ответственности будет не таким тяжелым.

Фото Reuters

Замены сыграли

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 04:30. Nacional de Lima (Лима)
Перу
1:1
Колумбия

Колумбия — единственная команда, которой удалось пройти шесть туров без поражений. Да еще и при впечатляющей по качеству игре. Но трудно было в это поверить в дебюте игры в Лиме, где занимающие последнее место перуанцы выглядели активнее и острее. «Инки» словно задались целью во что бы то ни стало обыграть Колумбию в домашнем отборочном турнире матче после паузы в 43 года. Гол защитника Калленса, которого, как и лидера нападения Лападулу, пришлось менять по медицинским причинам, приблизил Перу к цели.

Однко Нестор Лоренсо перевернул игру заменами. Во-первых, волшебная левая нога Хамеса Родригеса дала огня стандартам. Во-вторых, молодой Дуран оказался эффективнее краснодарца Кордобы, и его подрезка головой после корнера позволила Диасу забить в пустые ворота. Тут уже шансов у выдавшего серию крутых сейвов Гальесе не было. Колумбия по-прежнему непобедима, хотя и упустила шанс сместить Уругвай со второго места. Но и на третьей строчке ей комфортно.

Луис Суарес
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Перу по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Родриго («Реал»)
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