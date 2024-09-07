Суарес без гола в прощальном матче, Родриго прервал черную серию Бразилии, Колумбия непобедима

Главные события второго дня 7-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Премьера Маричаля

Аргентинец Ди Мария анонсировал свой уход из сборной много месяцев назад и, как и обещал, перевернул страницу после победного Кубка Америки. На игру с Чили он приехал на собственное чествование уже в роли болельщика. Кумир Уругвая Луис Суарес мог поступить так же. Тем более, на континентальном первенстве его гол помог небесно-голубым выиграть бронзу. Однако лучший бомбардир в истории сборной после долгих раздумий решил устроить прощание на поле — на родине перед своими болельщиками и семьей.

Так что динамовец Маричаль дебютировал в национальной сборной в историческом матче, а дорогу в состав ему открыл один из самых громких скандалов летнего Кубка Америки. Речь о драке уругвайских футболистов с колумбийскими фанатами. Игроки вступились за своих родных, и в итоге КОНМЕБОЛ выписал финансовые штрафы одиннадцати футболистам, а пятерых дисквалифицировал на срок от трех до пяти матчей. Таким образом Марсело Бьельса в один миг лишился лучшего бомбардира отборочного цикла (Нуньес), одного из столпов средней линии (Бентанкур) и тройки центральных защитников (Хименес, Оливера, Рональд Араухо).

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Так что в старт кроме Маричаля попал еще и нечасто играющий за сборную краснодарец Оласа, тогда как наигравшийся за это лето парагвайский ветеран Бальбуэна остался на скамейке запасных. Экс-краснодарец Алонсо и его партнеры по обороне справлялись и без Генерала, позволив за первый тайм создать лишь один момент, завершившийся попаданием Суареса в штангу. С тем же результатом ворота хозяев атаковал Энсисо, а еще Рочет остановил выход Альмирона один на один.

Даже странно, что эта игра завершилась нулевой ничьей. И немного обидно за Суареса, который остался без 70 гола и после церемонии прощания не смог сдержать слез. Все-таки, потери оказались ощутимыми, сказавшись на качестве. Однако Уругвай имеет солидный запас прочности, тогда как Парагвай на данный момент не попадает даже в межконтинентальный плей-офф и занимает восьмое место. При кошмарной реализации у красно-белых всего 1 гол в семи матчах, что является худшим результатом за всю историю отборочных циклов в Южной Америке.

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Победа спустя год

После провального Кубка Америки бразильцы переключились на выправление ситуации в отборочном цикле, где пентакампеоны выступают непривычно бледно, что стоило увольнения Фернандо Динизу. Но и Доривал Жуниор на континентальном первенстве не очаровал, хотя тренер и уверял, что выбранный путь верен, а команда постепенно прогрессирует.

Только вряд ли кто-то будет спорить с тем, что футбол Бразилии академичен и совсем не ярок, а ее главные звезды лишь эпизодически демонстрируют в сборной свой реальный уровень. Взять того же Родриго, который прекрасен в «Реале», но в национальной команде не может показать всю мощь своего таланта. Да, после красивой позиционной атаки получивший десятый номер футболист забил эквадорцам с дальней дистанции, но показательно, что до этого в турнирных матчах форвард не отличался целый год!

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А хрупкость возведенной Доривалом конструкции показала концовка первого тайма. Минимальный перевес для Бразилии сохранили остановивший выход один на один Алиссон и подстраховавший его на ленточке после добивания Габриэл Магальянес. Вместе с тем видно, что у тренерского штаба есть основная обойма, а изменения в составе — точечные. В этой встрече в сборной дебютировал играющий в «Ботафого» Луис Энрике, а вместо него появился другой новичок — 17-летней Эстевао из «Палмейраса».. При этом Доривал решил не вызывать на сентябрьские матчи находящегося в великолепной форме Рафинью, так как вингер «Барселоны» был дисквалифицирован на игру с Эквадором.

Определенная логика в этом есть. Как и в том, что в концовке Бразилия прагматично играла по счету. Но когда ты не побеждал в отборочном цикле целый год и потерпел три поражения подряд, результат важнее зрелищности. Возможно, против Парагвая груз ответственности будет не таким тяжелым.

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Замены сыграли

Колумбия — единственная команда, которой удалось пройти шесть туров без поражений. Да еще и при впечатляющей по качеству игре. Но трудно было в это поверить в дебюте игры в Лиме, где занимающие последнее место перуанцы выглядели активнее и острее. «Инки» словно задались целью во что бы то ни стало обыграть Колумбию в домашнем отборочном турнире матче после паузы в 43 года. Гол защитника Калленса, которого, как и лидера нападения Лападулу, пришлось менять по медицинским причинам, приблизил Перу к цели.

Однко Нестор Лоренсо перевернул игру заменами. Во-первых, волшебная левая нога Хамеса Родригеса дала огня стандартам. Во-вторых, молодой Дуран оказался эффективнее краснодарца Кордобы, и его подрезка головой после корнера позволила Диасу забить в пустые ворота. Тут уже шансов у выдавшего серию крутых сейвов Гальесе не было. Колумбия по-прежнему непобедима, хотя и упустила шанс сместить Уругвай со второго места. Но и на третьей строчке ей комфортно.