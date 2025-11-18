Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Словаков отправили в стыки

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

17 ноября, 22:45. Windsor Park (Белфаст)

Германия открыла отборочный цикл с провала, заслуженно проиграв словакам. Но постепенно — пусть и временами со скрипом — взяла свое и подошла к заключительному туру на первом месте. Но если смотреть на качество игры, нельзя было назвать команду Юлиана Нагельсманна безусловным фаворитом главного матча понедельника. Хотя были и добрые для немцев знаки, ведь в состав после повреждений вернулись два ключевых игрока обороны — Киммих и Шлоттербек.

Но главное — хозяева не стали, как не раз случалось в этом цикле, долго запрягать, а с первых минут диктовали свои условия. Штамп про назревавший гол здесь просто обязателен, и созрел плод после углового и атаки вторым темпом. Забил же отличившийся в третьем матче подряд Вольтемаде, которому оставалось переправить мяч в сетку головой с подачи Киммиха. Только не все было идеально, и Бауманну пришлось выручать , когда с нескольких метров атаковал Дюриш.

Не случись этого спасения, все могло повернуться в другую сторону. А по факту проблемы Словакии только нарастали. Сначала травмировался Беро. Потом оборону гостей стал разрывать Гнабри. И если первый его выпад Дубравка остановил ногой, то выход один на один после блестящего паса Горецки закончился вторым взятием ворот. Все-таки в важных матчах Германия умеет превращаться в машину и выдавать максимум.

Тот же Вирц, которого критикуют в «Ливерпуле», выдал фантастический пас со своей половины поля на Сане. Уже в тот момент все было ясно, а когда эта же парочка (при помощи Вольтемаде) пять минут спустя организовала еще один гол, гостям можно было не выходить на второй тайм. Но он, естественно, состоялся, а немцы не собирались останавливаться. Тем более, повышенная мотивация была у резервистов, и ярко играющий в «Лейпциге» 19-летний Уэдраого забил первый гол за национальную команду. Такие футболисты — порция свежей крови, которая может помочь на девятнадцатом подряд ЧМ, которые Германия не пропускает с 1954 года.

И В Н П М О 1. ГЕРМАНИЯ 6 5 0 1 16-3 15 2. Словакия 6 4 0 2 6-8 12 3. Северная Ирландия 6 3 0 3 7-6 9 4. Люксембург 6 0 0 6 1-13 0

Улыбка Кумана

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

17 ноября, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

17 ноября, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)

Голландцы, получив от Роналда Кумана порцию критики за игру с поляками, спокойно решили задачу выхода на ЧМ. А главный тренер не скрывал улыбку, когда сработавший в прессинге Френки де Йонг вывел к воротам открывшего счет Рейндерса. Поразительно, что учитывая очевидную разницу в классе, первый тайм завершился всего лишь со счетом 1:0. Но от «оранжевых» периодически отворачивалась удача (как от попавшего в штангу Рейндерса), а еще Литву регулярно спасал Гертмонас.

Второго гола хозяев пришлось ждать до вмешательства ВАР, который разглядел в штрафной прибалтийской команды едва заметный контакт мяча с рукой защитника. Эффект от реализованного Гакпо пенальти можно сравнить с прорывом плотины. Голландцы забили трижды в течение четырех минут, а Куман аплодировал красивому удару Симонса вместе с трибунами. Именно так ярко и нужно было добывать путевку на двенадцатое для Нидерландов мировое первенство.

И В Н П М О 1. НИДЕРЛАНДЫ 8 6 2 0 27-4 20 2. Польша 8 5 2 1 14-7 17 3. Финляндия 8 3 1 3 8-14 10 4. Мальта 8 1 2 5 4-19 5 5. Литва 8 0 3 5 6-15 3

Хорватский камбэк

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

17 ноября, 22:45. Gradski (Подгорица)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

17 ноября, 22:45. Andruv (Оломоуц)

В этой группе заключительный день превратился в формальность. Но, допустим, у Черногории с мотивацией проблем не возникло. Во-первых, игры с соседями по бывшей единой Югославии всегда особенные. Во-вторых, футболистам нужно делать заявку на следующие циклы, когда у команды может появиться новый главный тренер. Контракт знаменитого в прошлом черногорского форварда Вучинича, который прежде никогда не работал в таком качестве и ранее помогал уволенному в середине сентября Роберту Просинечки, рассчитан до конца года.

Хозяева неслись в атаку, и повели 2:0 к 17-й минуте. Особенно хорош был гол Крстовича, который с линии штрафной с разворота попал в нижний угол. Только Хорватия не привыкла выглядеть беспомощной. К перерыву «шашечные» выровняли игру и сократили отставание с пенальти, а на второй тайм Златко Далич выпустил двух свежих защитников. Это не спасло от еще одного опасного удара Крстовича, который остановила штанга. Зато гости стали настойчивее в атаке, и отыгрались, когда попавший в стойку мяч отправил в пустые ворота Якич. А уже с вышедшим на замену Модричем Хорватия вырвала победу благодаря настырности Влашича. Бывший футболист ЦСКА, заставив защитника допустить ошибку, выстрелил в ближнюю «девятку».

