Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 12:00

Чемпионат мира в США против глобального потепления. Из-за жары, возможно, придется менять регламент

Жара в США может помешать проведению ЧМ-2026
«Реал» на клубном чемпионате мира в США.
Фото Getty Images
Перед ФИФА огромный вызов, от которого зависит будущее спорта.

В США и Мексике температура летом может превышать 50 градусов. Под угрозой дневные матчи

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет летом на территории трех стран Северной Америки: США, Канады и Мексики. Масштаб впечатляет — 48 национальных сборных, более 100 матчей и ожидаемая аудитория в пять с половиной миллионов зрителей. Однако мегатурнир оказался под угрозой из-за климатических вызовов. Согласно новому исследованию Football for the Future, Common Goal и Jupiter Intelligence, экстремальная жара, ливни и наводнения ставят под сомнение безопасность чемпионата. Грозы и высокая температура прогнозируются на Атлантическом побережье, в Мексике начинается сезон дождей, а в Канзас-Сити грозы с торнадо возможны почти ежедневно в июне и июле. Но больше всего игроков и организаторов беспокоит жара.

Авторы доклада отмечают, что уже сейчас 10 из 16 стадионов, выбранных для проведения матчей, подвержены «очень высокому риску» экстремального теплового стресса. К 2050 году почти 90% арен в Северной Америке будут нуждаться в срочной адаптации к жаре, а треть из них — в дополнительном водоснабжении.

Температура в таких городах, как Атланта, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Майами и Монтеррей, регулярно превышает порог ФИФА в 32 градуса по Цельсию, что может спровоцировать дополнительные паузы в матчах или удлинение перерыва между таймами. Например, в Хьюстоне жара выше этого уровня держится более 50 дней каждое лето.

Матче между &laquo;Челси&raquo; и &laquo;Бенфикой&raquo; был прерван из-за жаркой погоды.«Это дурная шутка, а не футбол». Организация ЧМ-2026 если и будет лучше КЧМ, то не сильно

Профсоюз футболистов FIFPro также просит ФИФА перенеси на вечер дневные матчи. Монтеррей, Канзас-Сити и Майами названы «зонами чрезвычайного риска». Кроме того, на стадионе во Флориде нет кондиционеров даже в подтрибунных помещениях, а в штате по протоколам МЛС запрещены игры до обеда. Бостон, Филадельфия и Гвадалахара отнесены к «городам с повышенным риском», хотя первые два расположены на севере США.

Изменить места проведения матчей практически невозможно — календарь уже составлен, с 13 по 23 июня запланировано по четыре игры в день. Однако время начала матчей пока не назначено, и, возможно, ФИФА придется пойти на радикальные меры — например, сдвинуть старт дневных встреч на два-три часа вперед. Но это неизбежно приведет к потере части телеаудитории из-за неудобного времени для европейских и азиатских зрителей.

Ситуацию можно было бы смягчить, проведя дневные матчи в закрытых аренах или в более прохладных городах, но география турнира не позволяет этого сделать. Поэтому с высокой долей вероятности ФИФА воспользуется стандартными методами, чтобы сохранить свои доходы.

На клубном чемпионате мира в тех же регионах в 2025 году почти на каждом матче судьи делали перерывы на 2-3 минуты для водопоя. Это прописано в регламенте: встречу нужно остановить, если температура по индексу теплоощущения (с учетом влажности и ветра) превышает 32 градуса. Однако, как считают эксперты FIFPro, таких остановок может быть недостаточно: за короткий отрезок футболисты пьют мало воды, и этого не хватает для охлаждения организма.

Фото Getty Images

Способы решения. Почему удлинение перерывов может пойти на пользу ФИФА

Профсоюз рекомендует вводить перерывы уже при 28 градусах по Цельсию и останавливать матчи каждые 15 минут. Медицинский директор FIFPro Венсан Гуттербарж уверен, что традиционные «кул-брейки» на 30-й и 75-й минутах не имеют физиологического смысла. Он предлагает увеличить перерыв между таймами с 15 до 20 минут — за четверть часа организм не успевает восстановиться, а 20 минут могут оказаться достаточными. В Португалии уже есть положительный опыт таких экспериментов.

В этой ситуации ФИФА может извлечь выгоду из, казалось бы, трудноразрешимой и затратной климатической проблемы. Дополнительные остановки и удлиненный перерыв открывают возможность для увеличения количества рекламных слотов. В футболе не принято вставлять рекламные ролики во время пауз в игре, как это происходит в НФЛ, НБА или НХЛ. Но в новых условиях даже минутная остановка на 15-й минуте первого тайма может приносить миллионы долларов благодаря высоким ТВ-рейтингам. А дополнительные пять минут перерыва дадут сразу десять дополнительных 30-секундных слотов. Чем ближе финал — тем выше стоимость рекламы.

Расширение формата турнира также поможет футболистам: 12 групп означают, что основная часть группового этапа пройдет в рекордные 15 дней (плюс два вынесенных дня на старте). У каждой команды будет по 5-7 дней между матчами, а в плей-офф — более четырех суток. За это время игроки смогут восстановиться и адаптироваться к новым условиям.

ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира-2026.ФИФА представила мяч чемпионата мира — 2026 с дизайном трех стран. Чем уникален главный атрибут мундиаля?

Однако климатическая проблема выходит далеко за пределы Северной Америки. Например, Каирский национальный стадион, где играет сборная Египта, уже в ближайшие десятилетия будет в течение минимум одного месяца в году непригоден для игр. Национальный стадион в Лагосе, основной для сборной Нигерии, к 2050 году может оказаться под воздействием экстремальной жары почти круглый год — до 338 дней.

«Эти риски будут только усиливаться, если не предпринять радикальных шагов — например, не перенести турниры на зимние месяцы или в более прохладные регионы», — отметил директор Центра климатического будущего в Лидсе Пирс Форстер.

В 96-страничном отчете подробно изложены рекомендации для футбольной индустрии: добиться углеродной нейтральности к 2040 году и представить конкретные планы по сокращению выбросов. Также предлагается учредить специальные фонды для адаптации турниров к климатическим вызовам. Авторы рассмотрели и угрозы для будущих соревнований — в частности, чемпионата мира 2030 года в Испании, Португалии и Марокко и турнира 2034 года в Саудовской Аравии. Отдельно анализируется, как глобальное потепление повлияет на любительские поля.

Хуан Мата.
Фото Getty Images

«Я из Испании и не могу закрывать глаза на климатический кризис, — отметил чемпион мира Хуан Мата, напомнив о разрушительных наводнениях, которые обрушились на Валенсию в прошлом году. — Футбол всегда объединял людей, но теперь он напоминает и о том, что мы можем потерять».

Чемпионат мира по футболу всегда был не просто турниром, а культурным зрелищем. Но поскольку места проведения ЧМ-2026 могут столкнуться с серьезными климатическими рисками, он также станет испытанием для всей спортивной индустрии. Посмотрим, как она способна адаптироваться к глобальному потеплению. Организаторам предстоит найти баланс между страстью к игре и практическими требованиями безопасности.

Если ФИФА добьется успеха, то сможет установить новые стандарты организации мегасобытий в эпоху климатической нестабильности. В случае неудачи мир, возможно, запомнит 2026 год не столько по голам и триумфам, сколько по невыносимой жаре. В этом контексте ФИФА необходимо быстро адаптироваться к меняющимся условиям, иначе она рискует остаться вне игры.

Алексей Френкель

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    Провальный и убыточный пиндосный ЧМ лучше перенести в Китай, Сербию или Словакию. А Россия поможет друзьям советами.

    18.11.2025

  • Millwall82

    книги маргариты симоньян прочли более 10 раз. Каждый млекопитающий планеты Земля. Не успевают печатать и п?у?с?к?а?т?ь? ?н?а? ?т?у?а?л?е?т?н?у?ю? ?б?у?м?а?г?у? ?

    18.11.2025

  • Millwall82

    скоро так ЧМ в Артике будут проводить, или на южном берегу самого северного моря Антартики) но на самом деле немного преувеличено, во-первых спортсмены все же тренированные люди (всю жизнь), во-вторых климат-системы есть там на каждом стадионе. Эта байда с дыней, куда тяжелее и массивней по форме спортсменов. Ничего бегают-прыгают. 9 кг весит, не 200 гр майка, трусы, и бутсы весом максимум в 300 грамм.

    18.11.2025

  • МаратХ

    Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщили организаторы конкурса. В конкурсе котором победил гей вьетнамец. В разы у нас интереснее, чем на каком то 5,5 миллионов зрителей емпионате мира в сша

    18.11.2025

  • Топотун

    Так, встречу России с Перу, которая прошла 12 ноября и завершилась со счётом 1:1, посмотрели 4,4 млн человек. Игру россиян с чилийцами (15 ноября, 0:2). посмотрели 4,8 млн человек. ___ А ЧМ ожидаемая аудитория в пять с половиной миллионов зрителей.

    18.11.2025

  • Топотун

    С начала ноября крупные государственные предприятия Китая на фоне угрозы западных санкций практически остановили закупки российской нефти сорта ESPO, из-за чего общий объем импорта по этому направлению рухнул на две трети. ___ Чертовы пендосы !

    18.11.2025

  • kolos249

    Такие проблемы америкосов - это, конечно, хорошо и правильно, но мало. Неплохо бы вспыхнуть гражданской войне в Штатах, ну или хотя бы восстание негров.

    18.11.2025

  • albou2

    У статьи даже автора нет). Стыдно такое подписывать? А гонорар получать?)))

    18.11.2025

  • Топотун

    В сраку им засунуть их томагавки !

    18.11.2025

  • Топотун

    Нет, тогда амеры были наши браты и не убивали Ларсика !

    18.11.2025

  • Scallagrim

    В США уже был ЧМ в 1994, а в Мексике в 1970 и 1986. Тогда не было таких проблем с жарой?

    18.11.2025

  • Топотун

    Трамп - сраный ковбой !

    18.11.2025

  • Топотун

    Руки прочь от Венесуэлы.

    18.11.2025

  • Топотун

    Баста Раймс и Эм поддержат !

    18.11.2025

  • Топотун

    Ещё они негров чморят (или наоборот) и огромный госдолг (какие то дебилы почему то дают им взаймы).

    18.11.2025

  • МаратХ

    полностью согласен, на их чемпионате мира даже возраст пенсилнный не поднимут, как у нас

    18.11.2025

  • Scallagrim

    "более 100 матчей и ожидаемая аудитория в пять с половиной миллионов зрителей." --- Пять миллионов? Вообще, ни о чем. Автор, видимо, не видит разницу между миллионом и миллиардом)). или речь идет непосредственно о зрителях, не считая телеаудитолрию?

    18.11.2025

  • _Mike N_

    Хорошее оправдание для сборной России - не поедем в Америку на ЧМ, там жарко ! :laughing::laughing::laughing:

    18.11.2025

  • Топотун

    Утильсбор?

    18.11.2025

  • Топотун

    Факинг пендосы, у нас был лучший ЧМ, вам такое и не снилось !

    18.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну в Далласе-то Копа Америка играли на стадионе в Арлингтоне и под крышей. Даже прохладно было. Правда, газон был искусственный. Если будут играть во Фриско, где и играют в футбол (соккер), то, действительно, находиться на улице днем просто нельзя.

    18.11.2025

  • TokTram_

    Погода? Фи! Пусть Дони очередной указ напишет, обкладывающей пошлинами небо. Должно же сработать, не?

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Огромный вызов-будущее спорта -астеройды и ядерная зима были упомянуты Френкелем-

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Но, возможно, и не придётся. Журналистика уровня СЭ.

    18.11.2025

  • Джонни Барабек

    Перенести матчи на невыгодное для телеаудитории время? Да ни в жисть. ФИФА удавится, но свои бабки не потеряет. Максимум это удлинят водопои

    18.11.2025

  • МаратХ

    Надо ФИФА пригласить на консультацию Руслана Эдельгериева, советника президента РФ по изменению климата. Он проконсультирует, хоть у него нет образования по климату, но он бывший милиционер и что самое главное, его мама была школьной учительницей отца орденоносца Адама Кадырова

    18.11.2025

    • Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости