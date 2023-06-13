Похоже, Месси все-таки не поедет на следующий ЧМ. Лео считает, что вряд ли протянет до 2026 года

Но есть шансы, что он поменяет мнение.

Лионель Месси прилетел в Пекин, где будет готовиться со сборной Аргентины к товарищескому матчу с Австралией, который пройдет 15 июня. Заодно чемпион мира пообщался с китайскими журналистами и поделился мощным инсайдом: футболист вряд ли сыграет на ЧМ-2026 в Америке.

«Я думаю, что нет. Это [ЧМ-2022 в Катаре] был мой последний чемпионат мира. Посмотрю, как пойдут дела, но в принципе нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», — сказал Месси в интервью изданию Titan Sports.

А что Месси говорил ран ьше ?

О перспективах выступления на следующем чемпионате мира Лео задумывался еще во время турнира в Катаре. Перед стартовым матчем в группе с Саудовской Аравией аргентинец сказал: «Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира. Я чувствую себя хорошо, я прибыл в отличной физической и личной форме».

А после победы над Хорватией в полуфинале (3:0) Месси, казалось, принял бесповоротное решение: «Уверен, что в воскресенье я проведу последний матч на чемпионате мира. Пройдет много лет до следующего турнира, и я не думаю, что смогу принять в нем участие. Поэтому я надеюсь, что все закончится наилучшим образом».

Фото Global Look Press

Но после победы в финале Месси пообещал, что продолжит карьеру в сборной — и у многих появилась надежда, что полузащитник доедет до США, Канады и Мексики. Главный тренер национальной команды Лионель Скалони не давал четкого ответа на будоражащий вопрос, лишь отмечая, что решение остается за игроком: «На данный момент, я думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира. Какое это имеет значение? Можно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать. Я думаю, он заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной карьерой и со сборной Аргентины».

В январе тренера снова спросили о будущем главной звезды, но тот не поменял мнения: «Думаю, многое будет зависеть от того, чего хочет Месси. Если он будет чувствовать себя хорошо, мы будем рады видеть его в команде. Двери всегда будут открыты. Когда он получает удовольствие на поле, это хорошо для команды».

В феврале ситуацию прояснил сам Лео — общаясь с аргентинским изданием Ole, футболист сказал: «Я всегда говорил, что в силу возраста мне кажется, что будет очень трудно приехать на ЧМ-2026. Я люблю играть в футбол, люблю то, что делаю, и, пока я в хорошей форме, чувствую себя в форме и продолжаю получать от этого удовольствие, буду этим заниматься. Но до следующего чемпионата мира еще далеко.

Фото Global Look Press

Я ничего не жду. Но повторяю и буду повторять: в силу возраста и времени мне кажется, что это будет сложно. Все зависит от того, как сложится моя карьера. Скоро мне исполнится 36, посмотрим, куда пойдет моя карьера, чем буду заниматься, а это зависит от многих вещей».

Судя по предыдущим высказываниям Месси, шансы на то, что аргентинец приедет на ЧМ-2026 все-таки остаются. Лео даже в свежем интервью оставил простор для размышлений.

Этим летом аргентинец перейдет в «Интер Майами» из МЛС. А ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. К старту турнира Месси будет 38 лет.