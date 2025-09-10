Зидан готовится возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года

Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 53-летний специалист намерен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команда после чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что Зидан следит за лигой 1, а также активно просматривает матчи других европейских чемпионатов. Он делает много заметок и, как утверждается, уже имеет идеи относительно будущей игры французской сборной.

Ранее Дидье Дешам сообщил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним турниром у руля сборной.

Последним и единственным местом работы в тренерской карьере Зидана был «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, дважды становились чемпионами Испании и дважды завоевывали Суперкубок Испании.