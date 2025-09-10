Мбаппе: «Очень рад побить достижение Анри, но надо обойти еще одного человека»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после матча против Исландии (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 отметил, что рад обойти Тьерри Анри по голам за национальную команду.

«Нам предстоит извлечь много уроков из этих двух матчей, и не только позитивных. Все это позволяет работать над собой, видеть, чего нам не хватает. Нам удалось набрать 6 очков, и это прекрасно. Мы рады, что обыграли наших прямых конкурентов.

52-й гол? Я очень рад, Тьерри Анри — живая легенда. Мне еще предстоит превзойти одного человека, поэтому не стоит слишком уж праздновать, еще есть над чем работать», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Сборная Франции набрала 6 очков в 2 матчах и лидирует в группе D. Исландия идет на 2-й строчке — 3 очка.